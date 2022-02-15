مصر.. طعن في شرفها فمزقت جسد زوجها

المصدر: وكالات

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قضت محكمة جنايات بنها في مصر، "الاثنين"، بالحبس لمدة عامين لربة منزل بتهمة قتل زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام المجنى عليه بسبها وسب أهليتها والطعن في شرفها .

وكان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر المصرية قد إشارة من المستشفى تفيد وفاة شخص يحمل جنسية عربية ووجود شبهه جنائية بالوفاة.

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني، وتوفي أثناء تلقي العلاج بأحد المستشفيات.

وبتضييق الخناق على الزوجة والمعاينة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت الزوجة أنها وراء طعن زوجها بالسكين، خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بسبها وسب أهليتها والطعن في شرفها فتشاجرت معه، وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفي، بحسب المصري اليوم.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة 35 سنة، متزوجة من المجنى عليه منذ 10 سنوات، ولديهما 4 أطفال وأن المجني عليه سبها وسب أهليتها وطعن في شرفها فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين، واعترفت بأنها وراء الواقعة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.