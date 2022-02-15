السعودية.. القبض على 4 أشخاص في جريمة بشعة بحق طفل

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة السعودية بمحافظة حفر الباطن القبض على سعودي وثلاثة مقيمين، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالاً تنافي الآداب العامة والأسلامية.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية "أن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن وثلاثة مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره،

وأضاف، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية اعتداء وتحرش بطفل داخل خيمة بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

يذكر أن تتراوح العقوبة التي يتم فرضها على المغتصب من قبل المحكمة في المملكة العربية السعودية، ما بين السجن إلى الإعدام، بالإضافة لغرامة مالية كبيرة بحَق كل شخص متهم صدر منه فعل أو صدر منه قول أو صدر منه إشارة لها مدلول جنسي تجاه واحد من الأشخاص تقوم بمس عرضه أو جسده أو تخدش في حيائه، من خلال أي من الوسائل المتاحة بما يشمل ذلك التقنيات الحَديثة.