كلمات أغنية بخط ماكارتني في متحف بليفربول

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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بعد خمسة عقود على إصدار أهم أغاني بيتلز «هاي جود»، تقدر قيمة الكلمات التي خطها بول ماكارتني بيده بمبلغ يتخطى مليون جنيه إسترليني. وكشف تقرير لموقع «ديلي ميل» أن الأغنية الكلاسيكية لفريق «بيتلز» والتي تعود لعام 1968 ستظهر للعلن للمرة الأولى، وقد كتب كلماتها ماكارتني في دفتر ملاحظات يعود لمساعده مال إيفانز.

وأعطي دفتر المذكرات إلى الممثلة دافينيا تايلور هدية في عيدها الـ21، وقد اشتراه لها والدها ألن مورفي من مزاد لسوثبيز بقيمة 100 ألف جنيه عام 1998.

وأعارته تايلور اليوم لمتحف «حكاية بيتلز» في ليفربول حيث سيتم عرضه للجمهور في فبراير الحالي. وتتضمن المذكرات رسوماً قام بول ماكارتني بـ«خربشتها» على أوراق الدفتر. ومن بين الأمور الأخرى التي تضمها أوراق المذكرات بضع كلمات من أغنيات ألبوم آخر لبيتلز وملاحظات لجورج هاريسون وكلمات عدد من الأغنيات الأخرى.