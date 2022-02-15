تلميذة هندية تطور منصة لمكافحة التنمر

المصدر: (دبي - البيان)

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طورت تلميذة هندية، تبلغ من العمر 13 عاماً، منصة رقمية، وتطبيقاً للهاتف المحمول، لمكافحة التنمر في المدارس، وجمعت تمويلاً يقدر بنحو 66.4 ألف دولار، وفقاً لوسائل إعلام.

وأفادت وكالة «برس ترست» الهندية للأنباء، أن أنوشكا جولي كانت تبلغ 9 سنوات فقط من عمرها، عندما بدأت تعاني من مظاهر التنمر والإهانة من قبل أقرانها.

ونقلت الوكالة عنها قولها: «سرعان ما أدركت مدى شيوع هذا الأمر، فقد رأيت العديد من الأطفال في مثل سني، ممن يعانون من التنمر، وفقدان الثقة بالنفس».

وقررت أنوشكا قبل ثلاث سنوات، إنشاء منصة للطلاب وأولياء الأمور، للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، دون الكشف عن هويتهم، سمتها «فرقة مكافحة التنمر»، كما طورت تطبيقاً للهاتف المحمول للغرض نفسه. وأصبحت التلميذة الهندية، أصغر مشارك في البرنامج التلفزيوني Shark Tank India، الذي يقدم الشركات الناشئة إلى المستثمرين المحتملين، حيث جذبت مبادرتها عرضاً استثمارياً يقدر بـ 5 ملايين روبية (حوالي 66400 دولار).