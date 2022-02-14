"اللوح الأسود".. ألغاز هوكينغ وتساؤلاته في متحف

المصدر: البيان

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يأمل معرض جديد في الكشف عن أسرار الرسومات المبتكرة والنكات الداخلية والرسائل المشفرة لعالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ على لوح أسود شهير.

ويعود تاريخ اللوح إلى عام 1980، عندما انضم هوكينغ إلى زملائه الفيزيائيين في مؤتمر حول الفضاء الفائق والجاذبية الفائقة في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وأثناء محاولة التوصل إلى "نظرية كونية لكل شيء" - مجموعة من المعادلات التي من شأنها أن تجمع بين قواعد النسبية العامة وميكانيكا الكم - استخدم زملاء هوكينغ اللوح كإلهاء مرحب به، وملؤوه بخلطة من المعادلات نصف المكتملة، ورسومات الشعار المبتكرة الغامضة، حسب "روسيا اليوم".

ولا يزال اللوح المربك محفوظاً بعد أكثر من 40 عاماً، وظهر في العرض العام لأول مرة على الإطلاق باعتباره محور معرض جديد في مكتب هوكينغ، الذي افتتح في 10 فبراير الجاري في متحف العلوم بلندن.

وسيرحب المتحف بالفيزيائيين وأصدقاء هوكينغ - الذي توفي عام 2018 عن (76 عاماً) من جميع أنحاء العالم على أمل أن يتمكنوا من فك رموز بعض رسومات الشعار المبتكرة المكتوبة يدوياً.

وهذه عينة من الألغاز الموجودة على اللوح: لماذا يوجد حبار مرن الأنف يتسلق فوق جدار من الطوب؟ ما الذي يختبئ داخل علبة الصفيح المسمى "الجاذبية الفائقة لإكسون"؟

وينضم اللوح الأسود إلى العشرات من قطع هوكينغ الأثرية الأخرى المعروضة، بما في ذلك نسخة من دكتوراه الفيزياء عام 1966، وأطروحة حول توسع الكون وكرسيه المتحرك وسترة شخصية أعطاه إياها مبتكرو "The Simpsons" تكريماً لمظاهره المتعددة في العرض. وسيستمر المعرض حتى 12 يونيو في متحف العلوم في لندن، قبل أن يسلك الطريق إلى العديد من المتاحف الأخرى في المملكة المتحدة.

وولد هوكينغ في إنجلترا في 8 يناير 1942. وأثناء دراسته لعلم الكونيات في جامعة كامبريدج عام 1963، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض العصبون الحركي. وبعد ذلك، كان من المتوقع أن يعيش هوكينغ لمدة عامين فقط بعد أن كان عمره 21 عاماً فقط. واستمر في العيش والعمل لأكثر من خمسة عقود، ونشر أعمالاً رائدة حول الثقوب السوداء، ونظرية الانفجار العظيم والنسبية العامة.