السعودية تكشف حقيقة احتواء بسكويت "أوريو" على كحول

المصدر: د ب ا

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الاثنين، احتواء بسكويت "أوريو" الذي يباع في المملكة على كحول.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن جميع الأغذية في المملكة حلال.

كما شددت الهيئة على أنها حريصة على " متابعة المنتجات الغذائية في المملكة، والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".

كانت شركة "أوريو"، أصدرت بيانًا توضيحيًا بعد حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتجاتها في مصر على كحول؛ حيث قالت الشركة في بيان لها، إن حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له، مؤكدة أن هناك "دولتين لم تخضع عملية إنتاج الأوريو بهما لمعايير الحلال، هما الولايات المتحدة وكندا".



