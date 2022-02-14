السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني (فيديو)

المصدر: البيان

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لثور هائج فر من قيوده، ليعيث في أحد أحياء مدينة جدة فساداً بين نطح للمارة والسيارات، حسب "روسيا اليوم".

الفيديو الذي صوره أحد المواطنين يظهر تنقل الثور الهائج بين الشوارع ومطاردته للمارة ونطحه للسيارات، ومحاولات السيطرة عليه عبر محاصرته بالسيارات.

ولم تنجح محاولات السيطرة عليه سوى بضربه من قبل أحد المارة بساطور على رجله.