آثار ديناصورات يرجع تاريخها إلى 70 مليون سنة في مصر

المصدر: البيان

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سجل فريق مصري من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، أول دليل مادي على وجود آثار أقدام ديناصورات آكلة للحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية، والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 70 مليون سنة.

ونقلت سكاي نيو عربية عن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قوله، إن الفريق البحثي بدأ عمله عام 2018 من خلال ثلاثة من العلماء المصريين، اثنان من كلية العلوم جامعة القاهرة وهما الدكتور وليد جمال كساب الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والدكتور محمد قرني الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا و مدير معمل الحفريات الفقارية بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع الدكتور جبيلي أبو الخير الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد ومدير مركز الحفريات الفقارية، في البحث عن الدلائل المادية بمنطقة القصير قفط جنوبي الصحراء الشرقية، ونشر ورقة بحثية تسجل نتائج الفريق في دورية "جيولوجيكال جورنال" في ديسمبر 2021.