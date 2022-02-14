المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفرا من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه.

واندلع الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

نزلاء فندق يلقون بأنفسهم من النوافذ هرباً من حريق كبير (فيديو)https://t.co/QOZhSrUw2v#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3Vavku5bFd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 14, 2022

ولقي شخص مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.