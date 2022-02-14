الإرادة الناعمة..السعودية أفراح العثمان أول شابة عربية تقود غواصة غير مأهولة

المصدر: البيان

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بإرادة قوية وناعمة، غدت الفتاة السعودية أفراح العثمان، أول فتاة عربية تقود غواصة مسيرة غير مأهولة في المياه العميقة.

ووفق وسائل إعلام رسمية سعودية، تنتمي أفراح العثمان إلى فريق رحلة استكشاف البحر الأحمر على متن السفينة العالمية الغواصة «أوشن إكسبلورر»، وهي طالبة دكتوراه تخصصت في علوم البحار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

وسلط "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية" الضوء على المواطنة السعودية أفراح العثمان طالبة الدكتوراه تخصص علوم البحار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، والتي تعد أول فتاة عربية تقود غواصة غير مأهولة في المياه العميقة.

وأوضح المركز الوطني للحياة الفطرية، ضمن اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، أن العثمان قامت بقيادة الغواصة خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر التي أطلقها المركز يوم 4 فبراير وتستمر لمدة 19 أسبوعاً.

وكانت أفراح بدأت رحلتها الدراسية في الأحساء، وحصلت على البكالوريوس بامتياز في علم الأحياء من جامعة الملك فيصل.

وقررت بعد ذلك استكمال دراستها العليا في جامعة دالهاوسي في مدينة هاليفاكس الكندية لدراسة الماجستير في علم الأحياء، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وأشار الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر "تويتر" إلى الشابة السعودية أفراح العثمان والتي تعد عضو فريق رحلة استكشاف البحر الأحمر على متن Ocean Explorer كونها أول فتاة عربية تقود غواصة مسيرة غير مأهولة في المياه العميقة.