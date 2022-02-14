مشهد مؤثر لناقة تحتضن صاحبها الغائب عنها منذ فترة في السعودية

المصدر: البيان

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تتميز بعض الحيوانات بالوفاء الشديد لأصحابها من البشر، ومنها الإبل، التي ظهر أحدها في مقطع فيديو مؤثر عندما رأت صاحبها الذي فارقته منذ فترة طويلة.

نشرت الفيديو صحيفة "المدينة" السعودية بصفحتها الرسمية على "تويتر"، أمس الأحد، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لقاء بين ناقة وصاحبها في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو، فإن الناقة أظهرت الوفاء لصاحبها الذي لم تره منذ فترة طويلة عبر احتضانه ولف رقبتها حوله في مشهد حققا تفاعلا واسعا وعبر عن أسمى معاني الوفاء.

وتقول الصحيفة إنه رغم محاولة أحد الأشخاص تخليص الناقة من صاحبها إلا أنها ظلت تحتضنه بينما يظهر تأثير الموقف على وجه صاحب الناقة أثناء عناقها له.