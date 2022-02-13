محام يكشف أغرب حالات الطلاق والخلع في السعودية

المصدر: البيان

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كشف المحامي السعودي فهد العنزي، أغرب طلبات الطلاق والخلع التي مرَّت عليه، وأسباب زيادة أعداد الطلاق في الفترة الأخيرة.

وقال "العنزي"، في تصريحات لبرنامج "ياهلا"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن من أغرب قضايا الخلع التي مرت عليه هو رغبة امرأة في الانفصال عن زوجها للحصول على الحرية حتى تستطيع الذهاب مع أقاربها إلى البوليفارد، بسبب رفضه لهذا الأمر.

وتطرق للحديث عن حالة أخرى، تتعلق بموظفة، اشترط عليها زوجها الحصول على نصف راتبها في أي عمل تلتحق به حتى ينفق من تلك الأموال على نفسه، بحسب صحيفة عاجل.

وأكد على أن هناك حالات تستوجب بالفعل الطلاق والخلع مثل عدم احترام الزوج والاستغلال المالي، لكن هناك حالات أيضا غريبة.

وأشار إلى أن من أسباب زيادة حالات الطلاق، هو عدم توافق المستوى العلمي، وكذلك النواحي المادية وزيادة متطلبات الحياة، وعدم احترام الحوار بين الطرفين وتمسك كل طرف برأيه دون التنازل.