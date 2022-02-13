لاعب مصري يهدي أغنية لريان المغربي.. فيديو

المصدر: البيان

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لاتزال أصداء مأساة الطفل المغربي ريان (5 سنوات) تتردد، رغم مرور نحو أسبوع على انتهاء أيام المأساة الخمسة بإعلان وفاته التي صدمت المتابعين للحادثة في الوطن العربي.

تفاعل الكثيرون مع الحادثة وأظهروا تفاعلهم وتعاطفهم كل بطريقته، آخرهم اللاعب المصري حسن الشامي، مدافع فريق المقاولون العرب المصري لكرة القدم، الذي ألف أغنية أهداها لروح الطفل ريان المغربي، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وقال الشامي في تصريح لموقع "هسبورت"، إنه وجد نفسه ماضياً في كتابة كلمات الأغنية بعدما علم بتفاصيل قصة ريان.

وأضاف: "كنت أرفض مشاهدة فيديوهات الطفل في البئر، لكن ابنتي بالمصادفة أرتني أحد المشاهد.. لم أستطع المقاومة.. في اليوم الموالي وجدت نفسي أكتب وكأنني أكتب عن ابني، وتطلب الأمر ساعة واحدة فقط لإنهاء العمل".

وتابع اللاعب قائلاً إنه يؤلف الأغاني ذات الطابع الاجتماعي منذ فترة دون أن يخرجها إلى النور، مشيراً إلى أنه كتب أغنية عن العم حارس، عامل مستودع ملابس الأهلي المصري، وألف أغنية عن الأبطال الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع.

وأردف اللاعب المصري قائلاً: "أتمنى إيصال رسالة إلى العرب أننا وطن واحد، وأغنية الملاك ريان لقيت ردود فعل جميلة.. أتمنى لوالديه الصبر والسلوان".