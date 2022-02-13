السعودية تشترط فحص PCR قبل 48 ساعة من دخول المملكة

المصدر: البيان

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اشترطت وزارة الداخلية السعودية من المواطنين السعوديين وغيرهم، بغض النظر عن حالة تحصينهم، فحص كورونا بتقنية PCR أو الفحص السريع المعتمد بصلاحية أقصاها 48 ساعة، كشرط للدخول إلى المملكة،عبر جسر الملك فهد، وجميع المنافذ الأخرى.

وقررت الوزارة منع دخول المواطنين الذين تثبت إصابتهم بكورونا، من دخول المملكة، عبر جسر الملك فهد، وجميع المنافذ الأخرى، إلا بعد 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية، لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام لمن لم يستكمل تلقي الجرعات، دون الحاجة لأعادة الفحص بعد هذه المدة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا ومتحوراته، بحسب صحيفة "اليوم "السعودية

كما اشترطت لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح "كوفيد-19 "لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة "الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".