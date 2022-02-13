نزلاء يلقون بأنفسهم من نوافذ فندق مشتعل في برشلونة.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يجد عدد من نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة الإسبانية إلا إلقاء أنفسهم من نوافذ فندق اشتعلت النيران في أحد طوابقه، حسب "سبوتنيك".

وذكرت صحيفة elperiodico ومقرها برشلونة، أن الحريق اندلع مساء أمس السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصاً لقي مصرعه من جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء، أن النيران اشتعلت فقط في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة فئران".

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.