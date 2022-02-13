كارثة جديدة .. القاتل الصامت يواصل حصد الأرواح في مصر

المصدر: البيان

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واصل القاتل الصامت حصد الأرواح في مصر بعد مصرع سيدة اختناقاً بسبب تسرب الغاز.

ولقيت محامية مصرعها خنقا أثناء نومها، بعد حدوث تسرب غاز، داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الأهالي بمصرع سيدة داخل شقتها بمدينة الشروق، والانتقال والفحص عثر على جثة سيدة، تعمل في مجال المحاماه، متوفية وكشفت التحريات عن حدوث تسرب غاز نتج عنه وفاة سالفة الذكر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وعلى الفور تم اخطار مباحث قسم شرطة الشروق، التي بدورها انتقلت لموقع الحادث، وتحفظت علي جثمان الضحية تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص

من ناحية أخرى..أصيب 4 أشخاص السبت، باختناق، في تسرب غاز داخل منزلهم، بمنطقة أرض المحلج دائرة مركز ومدينة بني سويف، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بإصابة 4 أشخاص باختناق، إثر تسرب غاز داخل منزلهم بمنطقة أرض المحلج في مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ووجه مدير الأمن بسرعة تقديم أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين.

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وتم احتجازهم بالمستشفى تحت الملاحظة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.