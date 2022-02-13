بيع أعمال فنية "لكلبة" بما يقارب 15000 جنيه إسترليني.. فيديو

المصدر: البيان

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بيع أعمال فنية "لكلبة" لصاحبتها الأمريكية ليزا كايت بما يقارب 15000 جنيه إسترليني.



وبدأت ليزا كايت ( 58 عامًا) بتعليم كلبتها آيفي، من فصيلة "الراعي الأسترالي"، البالغة من العمر 9 سنوات، كيفية الرسم، عندما كانت في الثانية من عمرها.

وبعد أن لاحظت ليزا مدى سرعة تعلم آيفي، بدأت باختبارها بأنواع مختلفة من الطلاء، بدءًا من الألوان المائية قبل الانتقال إلى الأكريليك، حسبما ذكرت صحيفة "الميرور".

وقالت ليزا، من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة: "لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتعليمها كيفية الرسم، لقد أتقنت الرسم في غضون أسبوع".

وأضافت: "في البداية، دربتها على الحصول على زجاجة جعة من الثلاجة لإثارة إعجاب أطفالي البالغين عندما جاؤوا للزيارة، ومنذ ذلك الحين علمتها الكثير من الحيل المختلفة".

وأوضحت: "تقوم بالأوامر الأساسية مثل الجلوس، والتدحرج، حتى إنها تعلمت كيفية فرز الغسيل، ووضع العملات المعدنية في الحصالة".

وأطلق ليزا على لوحات كلبتها مجموعة من الأسماء، مثل "ميرينغي"، و"جنغل كات"، وتتفاوت الأسعار، حيث بيعت أغلى أعمالها الفنية مقابل 360 جنيهًا إسترلينيًا.

وأردفت ليزا: "لقد قدمت الكثير من اللوحات ولكننا نبيعها في جميع أنحاء العالم، لقد أذهلني عدد الأشخاص الذين يريدون إحدى لوحاتها".

وتتبرع ليزا بأرباح أعمال آيفي الفنية للجمعيات الخيرية المحلية في منطقتها.