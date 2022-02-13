طالبة أمريكية كلفت بمهمة "ممرضة الفصل" فماتت بكورونا

المصدر: البيان

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فرحت تيريزا سبيري عندما كلّفتها معلمتها في الصف الخامس بأن تكون ممرضة الصف وتصطحب زملاءها المرضى إلى مكتب الممرضة لتلقي العلاج.

وروَت تيريزا لوالدها كيف حملت حقائب بعض التلاميذ، الذين أرسلتهم المدرسة إلى المنزل، قبل المغادرة، ما أثار غضبه لعدم طلب المدرسة موافقته قبل هذا الإجراء وسط هذا الوباء المنتشر.

وبعد أيام عادت الطفلة من المدرسة بحرارة مرتفعة وصداع، لتموت بعد أسبوع في 27 سبتمبر 2021 في ولاية فيرجينيا الأمريكية بسبب سكتة قلبية كعرض من أعراض فيروس كوفيد-19، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وكانت إصابة تيريزا قبل تأهيل الأطفال بعمرها للقاح، حيث أكّد والداها أنهما كانا ينويان تلقيحها.

وتحقق السلطات فيما إذا كانت تيريزا التقطت الفيروس في المدرسة، حيث نفت المعلمة أنها طلبت منها مرافقة التلاميذ الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.