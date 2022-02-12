إيرانية تتجاوز المحظور وتشدو بصوت شجي في اجتماع رسمي.. فيديو

المصدر: البيان

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شدت شابة مشاركة في اجتماع ثقافي رسمي بإيران، وهي كانت المرأة الوحيدة التي ظهرت في المشهد، بمواويل شرقية بصوت شجي.

وذكر موقع إيران بالعربي تحت عنوان ( فتاة تخرج عن المحظور) أن الاجتماع كان لدائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي في مدينة كرج في غرب العاصمة طهران، وأنه كان مكرسا لتكريم سكان محافظة البرز من القومية التركية الأذربيجانية.

وأفيد بأن الشابة تغنت بمواويل باللغة التركية، وقد نالت استحسان وإعجاب الحاضرين وتصفيقهم على الرغم من أنها تجاوزت المحظور.

إيرانية تتجاوز المحظور وتشدو بصوت شجي في اجتماع رسمي.. فيديوhttps://t.co/ziuxCFDjqx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MNEY1SsqsY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 12, 2022