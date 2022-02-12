تحرير الطفل السوري المختطف فواز قطيفان

المصدر: البيان

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أكد محمد قطيفان، والد الطفل المختطف فواز، نبأ تحرير ابنه بعد دفع فدية لقاء حريته.

وقال محمد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة «شام إف إم»: «الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية في مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن في الطريق لاستلامه»، مؤكداً أن الطفل بصحة جيدة.

وكتب الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، عبر حسابه في «فيسبوك»: «وأخيراً بعد انتظار مرير وقاسٍ وطويل وخطر، عاد الملاك البريء لحضن أهله الدافئ».

وأضاف: «الحمد لله على سلامتك يا عمو فواز، وألف مبروك لأهله وعائلته، وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والأيام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله على أيدي قتلة مجرمين».

كانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا، وأرسلت إلى ذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه، لتتحول الحادثة إلى قضية رأي عام.