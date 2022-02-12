ثعبان يجبر طائرة ماليزية على الهبوط

المصدر: البيان

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أجبر ثعبان طائرة ماليزية على الهبوط الاضطراري بعد تحويل مسار رحلتها من كوالالمبور.

واتخذت شركة «طيران آسيا» قرارها الحاسم بعدما لاحظ الركاب ثعباناً على متن الطائرة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» نقلاً عن صحيفة «نيو ستريتس تايمز».

وقرر قائد الطائرة قد تحويل مسارها احترازياً لتطهيرها بالبخار.

وتداول رواد «تيك توك» مقطع فيديو لثعبان طويل يختبئ في مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو.

وأكدت الشركة، في بيان لها، وقوع الحادث بالفعل، واصفةً إياه بأنه «نادر للغاية»، ومؤكدةً أن الثعبان لم يصب أحداً.