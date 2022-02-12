إيلون ماسك يعلن موعد انطلاق رحلاته الفضائية

المصدر: البيان

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن موعد انطلاق رحلاته الفضائية حول الأرض.

وقال ماسك، حسبما أفادت مجلة «الرجل» نقلاً عن موقع الإذاعة العامة الأمريكية «إن بي آر»، إن الرحلات قد تبدأ في مارس، متوقعاً نجاح مركبته «ستار شيب» في الوصول إلى مدار الأرض وعلى متنها سياح.

وأضاف: «من المحتمل أن تكون هناك بعض المطبات على الطريق، لكننا نريد تسويتها بنشر أقمار استطلاع صناعية، قبل وضع الأشخاص على متن مركبتنا وإرسالهم إلى مدار الأرض».

وأعرب عن أمله بأن يتم الحصول على الضوء الأخضر في الشهر ذاته، وأن تكون المركبة جاهزة للطيران.

لكنه لفت إلى أن المشروع قد يتأخر نحو عام ونصف العام في حال طلبت إدارة الطيران الفيدرالية مزيداً من المعلومات عن التأثيرات البيئية المحتملة أو ظهرت دعاوى قضائية.

يُذكر أن المركبة الفضائية المصنوعة من الفولاذ على شكل رصاصة سبق أن تم إطلاقها بنجاح وهبطت بمفردها في مايو الماضي.

وتنتظر شركة «سبيس إكس» موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قبل المضي قدماً في المرحلة التالية من «ستار شيب».