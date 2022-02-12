مصر.. حل لغز مقتل التلميذة العارية في منزلها

المصدر: وكلات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الجيزة، عن مفاجأة حول واقعة مقتل الفتاة «أمل» البالغة من العمر 15 عاماً، والتي وجدت ملقاة على الأرض عارية داخل منزلها بمنطقة الزرايب التابعة لمنطقة البراجيل بدائرة قسم شرطة أوسيم، أن والد الفتاة تلقى اتصالاً من نجل شقيقته باكتشافه الجثة، وبمناقشة نجل عمة المجني عليها قرر أنه حضر لاصطحاب أحد أشقاء المجني عليها للعمل في فرز المخلفات ووجد باب المنزل مفتوحاً ودخل إلى المنزل عثر على جثتها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، بينت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة أنه بعد إعادة فحص أقوال الشاهد «نجل عمة المجني عليها» تبين عدم معقولية خط سيره وعدم سابقة قيامه بذلك، وبإعادة مناقشته من خلال مواجهته بالتوقيتات انهار، واعترف أنه ترصد تواجدها بالمنزل بمفردها بعد خروج والدها ووالدتها وشقيقيها وسمحت له بالدخول فاستل سكين مطبخ وأجبرها على خلع ملابسها وحاول الاعتداء عليها، فصرخت فالتقط السكين وسدد لها طعنة بالبطن ثم ذبحها وألقى جثتها عارية، واستولى على هاتفها المحمول لإظهار الواقعة أنها سرقة.

وبمناظرة جثمان المجني عليها تبين وجود جرح وخزي بأعلى البطن وآخر ذبحي بالرقبة من الأمام وبعثرة في محتويات غرف النوم وسرقة هاتفها المحمول.

