تلميذ يقتل والديه وشقيقه بسبب درجاته

المصدر: د ب أ

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قتل صبي (15 عاماً) والديه وشقيقه الأصغر في إسبانيا، بعد شجار بسبب درجاته السيئة في المدرسة.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إن الصبي أطلق النار على والدته، من بندقية صيد والده، في منزل الأسرة، في منطقة (الجودا)، بالقرب من منطقة اليكانتي، الثلاثاء الماضي، قبل أن يقتل شقيقه (10 سنوات).

وعندما عاد والده بعد ذلك بساعتين قتله الصبي، وقام الصبي بجرّ الجثث إلى كوخ مجاور، طبقاً لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وأقام الصبي (15 عاماً) في المنزل ثلاثة أيام، حتى جاءت عمتان لزيارته أمس، فاعترف لهما بكل شيء، طبقا لما ذكرته صحيفة «دياريو ليفانت».

وذكرت تقارير أن الوالدين قطعا الإنترنت عن ابنهما بسبب أدائه السيئ في المدرسة.

غير أن الشرطة لم تؤكد تلك التفاصيل، قائلةً إن التحقيق ما زال مستمراً.

وذكرت الشرطة أنه تم وضع الصبي رهن الاعتقال واعترف بالجرائم.