بعد صراع مع السرطان..رحيل إيان ماكدونالد أحد مؤسسي "كينغ كريمسون"

المصدر: البيان

بعد صراع مع السرطان، توفي الموسيقي البريطاني إيان ماكدونالد الذي كان في سبعينات القرن العشرين أحد مؤسسي فرقة "كينغ كريمسون" (King Crimson) الشهيرة لموسيقى البروغريسيف روك.

وقال نجله ماكس في منشور عبر "فيسبوك" أوردته الشركة المنتجة لأعمال الفرقة على حسابها الجمعة إنه فارق الحياة يوم الأربعاء في نيويورك بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 75 عاماً، بحسب وكالة(أ ف ب) .

وكتب ماكس الخميس منشوراً نعى فيه والده، نقله الموقع الإلكتروني لشركة "ديسيبلين غلوبل موبايل" (DGM) وجاء فيه: "أعلن ببالغ الحزن وفاة والدي (الخميس) بسبب السرطان. لقد تحلى بشجاعة مذهلة، ولم يفقد قطّ لطفه وروح الدعابة، حتى عندما أصبح الوضع صعباً".



ونقلت مجلة "رولينغ ستون" الأميركية التي أوردت خبر الوفاة مساء (الخميس) عن ناطق باسم ماكدونالد قوله إنه "توفي بسلام في 9 شباط/فبراير 2022 بمنزله في نيويورك، محاطًا بأسرته".

وشارك ماكدونالد مع المغني غريغ ليك الذي توفي بسبب السرطان في ديسمبر 2016، في تأسيس "كينغ كريمسون"، وكان كاتب أغنياتها وملحّنها. وحققت هذه الفرقة التي تنتمي موسيقاها إلى نوع البروغريسيف روك نجاحاً عالمياً عام 1969 من خلال ألبوم In The Court Of The Crimson King وأولى أغنياته 21st Century Schizoid Man.

ويعتبر هذا الألبوم تأسيسياً لموسيقى البروغريسيف روك ، وهي مزيج من موسيقى الروك وتلك الكلاسيكية والجاز. وتُعتبر فرق "يس" و"جينيسيس" و"بينك فلويد" أشهر الفرق التي تندرج موسيقاها في هذا النوع.

ووصفت DGM مساهمة إيان في مسيرة "كينغ كريمسون" بأنها "عميقة ولا تقدر بثمن". وكان الراحل يعزف على أكثر من آلة، منهاالساكسفون والبيانو والفلوت والغيتار.

وتعود بدايات إيان ماكدونالد المولود عام 1946 في إنكلترا إلى خدمته خمس سنوات في الجيش البريطاني، لا سيما كموسيقي جاز، وهو نوع كان في اساس تشكيل "كينغ كريمسون".

وقال عازف الغيتار في "جينيسيس" ستيف هاكيت الذي حضر أولى حفلات "كينغ كريمسون" لمجلة "رولينغ ستون": "لم نكن قد سمعنا شيئاً من هذا القبيل". وأضاف أن موسيقى الراحل كانت تجمع وقتها بين "نوع من التأثر بالجاز الحر والتأثر بالروك".

كذلك أسس إيان ماكدونالد الذي لم يبق سوى بضع سنوات مع "كينغ كريمسون"، فرقة "فورينر" (Foreigner) البريطانية الأميركية مع ميك جونز.