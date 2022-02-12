قرويون ينتقمون من التمساح آكل الماعز في باكستان.. فيديو

المصدر: البيان

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قتل قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني تمساحًا صغيرًا في مستنقع بعد أن أكل ماعزا، حسب تقارير "تريبيون".

وقال سكان القرية، الواقعة على بعد 12 كيلومترًا من المدينة، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. "قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس".

ويظهر في اللقطات قرويون يحملون التمساح مقيدًا إلى قرية أخرى.

وأوضح رجل: "سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر".