الديناصورات نجت من جائحة الإنفلونزا قبل 150 مليون عام

المصدر: دبي - البيان

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حدد العلماء أول دليل على أن الديناصورات تمكنت من النجاة من جائحة الإنفلونزا قبل نحو 150 مليون عام.

واكتشف العلماء دليلاً أحفورياً على وجود مرض تنفسي شبيه بالإنفلونزا في عظام نوع طويل العنق من الديناصورات العاشبة المعروفة باسم سحليات الأرجل أو الصوروبودا، والملقبة باسم «دوللي»، والتي عاشت منذ نحو 150 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، في ما يعرف الآن بمونتانا. وحسب موقع روسيا اليوم، يعتقد العلماء أن العدوى ربما انتشرت بسرعة بين الوحوش، ما تركها تسعل وتعطس وترتجف.

وأشار الفريق إلى أن «دوللي» ربما عانت من أعراض مشابهة لأعراض البشر عند الإصابة بنزلات البرد، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى.