مصر.. اشتعال النيران 20 مرة في منزل وصاحبه يستغيث بالأزهر

المصدر: البيان

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اشتعلت النيران بمنزل في مصر 20 مرة دون أي سبب وبدون وجود أي مصدر لإشعالها، مم جعل أهل المنزل يستغيثون بالأزهر.



وتعيش أسرة مصطفى عبده إحدى أسر قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز زفتا التابع لـ محافظة الغربية، أيامًا عصيبة يصعب على أي فرد تحملها، حيث تشتعل النيران بمنزلهم دون أي سبب وبدون وجود أي مصدر لإشعال نيران بمنطقة اشتعالها، وليس هذا فحسب، بل أن الزوجة تشتعل بها النيران دون أي سبب.



النيران اشتعلت بالشقة لأكثر من 20 مرة

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رب الأسرة مصطفى عبده تفاصيل الواقعة المأسوية التي يعيشها مع أسرته قوله إن النيران اشتعلت بالشقة لأكثر من 20 مرة وبدون وجود أي مصادر لها في مكان اشتعالها، حيث تشتعل النيران في غرفة نوم وفي الدولاب، لكن في المرة الأخيرة النيران التهمت جميع مقتنيات الشقة.

النيران تشتعل بجسد الزوجة

واستكمل مصطفى حديثه عن معيشته الآن وقال: بعد أن فقدت كافة محتويات الشقة بسبب الحريق، تركت المنزل وقمت باستئجار شقة بمدينة الشروق بالقاهرة، إلا أن النيران لم تتركنا حيث اشتعل الحريق في شقة الشروق، وعدت مجددا للإقامة مع والدتي.

وعن حال زوجته قال مصطفى: النيران تشتعل بجسد زوجتي دون أي سبب، حيث أن النيران لم تتركها تنام أو تدخل الحمام، وفي ذات المرات كنت معها في طريقي لجلسة دينية، والنار اشتعلت بجسدها أثناء طريقنا إلى الشيخ.

واختتم مصطفى حديثه موجها استغاثته لشيخ الأزهر والمؤسسات الدينية لانتشال زوجته من الحرق، خاصة أن لديه أطفالا صغارا ويعيشون في قلق ورعب دائم بسبب النيران كثيرة الاشتعال.