من أعلى كوبري قصر النيل..اعترافات صادمة لأم أغرقت طفلتها وشرعت في إلقاء الثانية

المصدر: البيان

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كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة إقدام أم مصرية على إلقاء طفلتها ومحاولة إلقاء الأخرى، حيث تبين أن الأم انفصلت عن الأب منذ فترة وخططت لارتكاب جريمتها للهرب والفرار من الإنفاق عليهما وعجزها عن توفير نفقاتهما حيث عقدت العزم على ارتكاب جريمتها.

كنت هرميهم وانتحر وراهم

فجرّت الأم مفاجأة في اعترافاتها بالجريمة كاملة دون أي إنكار للواقعة كما أفادت بأنها كانت تنوي الانتحار عقب إلقاء طفلتيها أمينة وأمارة، قائلة: رميت بنتي الأولى وكنت هرمي التانية ولولا الناس مسكتني كنت هرمي نفسي في النيل من أعلى كوبري قصر النيل، وفقا للقاهرة 24.

ووجهت النيابة العامة تهم للأم بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمة إلهام محبوسة طبقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسها احتياطيا على ذمة المحاكمة، وندب محام للدفاع عنها وإعلان المتهمة بأمر الإحالة.