تماثيل من البرتقال والليمون في مهرجان "منتون» الفرنسية

المصدر: البيان

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انطلقت أمس الخميس الدورة الثامنة والثمانون من مهرجان «الليمون والبرتقال» في مدينة «منتون» الفرنسية.

ويقام المهرجلن في شهر فبراير من كل عام مهرجان بمدينة «منتون» الفرنسية، التي تشتهر بجوّها المناسب لزراعة الليمون والبرتقال.

وانطلق هذا المهرجان منذ القرن التاسع عشر، ويستمر كل عام لمدة ثلاثة أسابيع، يتخللها استعراض ألعاب نارية كل يوم خميس.

وتعود فكرة المهرجان إلى العام 1895، حيث دفع فائض الإنتاج من البرتقال والليمون الفرنسيين إلى التفكير في استغلاله لتجسيد أبرز المناطق الأثرية والمعالم السياحية.