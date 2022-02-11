العثور على 20 من «جيش الطين» لإمبراطور الصين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء الآثار أكثر من 20 تمثالاً لـ«جيش الطين» بالحجم الطبيعي، جرى تصميمها لحماية الإمبراطور الأول للصين.

ويُعتقد أن «جيش الطين» يتكون من 8000 «محارب» منحوت يقع في ثلاث حفر على بعد نحو ميل واحد شمال شرق ضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ (259 قبل الميلاد إلى 210 قبل الميلاد)، الذي وحّد الصين في 221 قبل الميلاد.

وقام علماء الآثار بالتنقيب عن نحو 2000 من هؤلاء الجنود «النابضين بالحياة»، الذين دفنوا مع أسلحة مثل الأقواس والنشاب والسيوف، وبعضها لا يزال سليماً إلى يومنا هذا، حسب «روسيا اليوم». وذكرت شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) أن المحاربين المكتشفين حديثاً وجدوا في «حفرة واحدة»، وكانوا مقطعين.

وتحتوي هذه الحفرة على مشاة وعربات حربية، وبينهم واحد فقط على الأقل كان جنرالاً، وأمكن التعرف إليهم من أغطية الرأس الأكثر تفصيلاً.