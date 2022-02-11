«الكمبيوتر الخارق» يكشف أسرار «الانفجار العظيم»

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف علماء، مؤخراً، عن أدق وأكبر عملية محاكاة بالكمبيوتر لنشأة الكون، بدءاً من الانفجار العظيم، الذي وقع قبل نحو 13.7 مليار سنة.وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن فريق باحثين من جامعة دورهام البريطانية تمكن من إعداد خريطة ثلاثية الأبعاد، من أجل تحديد أجزاء ومواقع المجرات على نحو بالغ الدقة، حسب «سكاي نيوز».

واعتمد العلماء على ما يوصف بـ«الكمبيوتر الخارق»، وهو حاسوب ذو قدرات متقدمة وغير مسبوقة، حتى تكون عملية المحاكاة بمثابة مرآة عن التفاعلات، التي وقعت في الكون، مثل تأثير قوانين الفيزياء على ما يسمى «المادة المظلمة» والغاز الكوني، على مدى 13.7 مليار سنة، مرت على الانفجار العظيم.