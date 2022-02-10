الصين تشتكي من أقمار إيلون ماسك

المصدر: البيان

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وجهت الصين أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، ووصفتها بعدم تحمل المسؤولية عن المشاكل التي تسببها الأقمار ‏الاصطناعية التي أطلقتها شركة الملياردير إيلون موسك "سبيس إكس"، أواخر العام ‏الماضي.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين، إن "أمريكا لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات عندما اقتربت أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية"، وفقاً لموقع "سبوتنيك".

وتابع ليجيان أنه "بينما كان رواد الفضاء الصينيون في المدار يواجهون تهديدات حقيقية وعاجلة تتعلق بالسلامة، حاولت السلطات المختصة في الصين عدة مرات الوصول إلى الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلق أي رد".

وجاء البيان الصيني بعد حادثة جديدة تتعلق بالأقمار الاصطناعية الفضائية الخاصة بشركة "سبيس إكس"، المرتبطة بوضع 49 قمراً اصطناعياً في مدار منخفض في 3 فبراير، حيث سقطت على كوكب الأرض عقب تعرضها لعاصفة مغناطيسية.

وكادت أقمار "ستار لينك" الصناعية للإنترنت، والتي تتبع شركة "سبيس إكس"، أن تصطدم بمحطة الفضاء الصينية مرتين، الأولى بتاريخ 1 يوليو الماضي والثانية في 21 أكتوبر 2021، وذلك بحسب وثيقة قدمتها الصين في وقت سابق إلى الأمم المتحدة.

وقالت الصين في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة، فقد نفذت محطة الفضاء الصينية نظام التحكم الوقائي في تجنب الاصطدام".

وقامت شركة "سبيس إكس"، التي يملكها إيلون ماسك، وحدها، بنشر ما يقرب من 1900 قمر صناعي يتبع برنامج "ستار لينك".