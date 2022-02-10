مصر.. مقدم برنامج "المكالمة المفبركة" يخرج عن صمته

المصدر: البيان

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خرج شريف عادل، مقدم برنامج "الحياة أحلى"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن صمته، ليرد على حادثة مكالمة الجراح العالمي مجدي يعقوب "المفبركة" في برنامجه.

وحمل شريف عادل، خلال مقطع فيديو "بث مباشر" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مسؤولية الفبركة لمن يسميه الدكتور محمد جمال، الذي وصفه بالجندي المجهول وراء كل المكالمات الهاتفية لاستضافة الدكتور مجدي يعقوب خلال حلقاته بالبرنامج، حسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار إلى أنه يعرف الدكتور محمد جمال منذ سنتين، وكان يرفض أن يعطيه رقم الدكتور مجدي يعقوب، محتفظاً بحقه في السبق والوصول إليه عن طريقه شخصياً.

وشدد مقدم برنامج "الحياة أحلى" الموقوف، على أن كل إعلامي يبدأ في طريقه يحتاج إلى هذا الدعم ومحادثة وتكوين علاقات مع هذه الأسماء، قائلاً: "بنفرح بدعم زي كده، ووجب التنويه، لأن كل هدفنا الخير فقط، وشكراً لكل الناس التي تساندنا".

وأوضح أن البرنامج تعرض لعملية نصب واحتيال بطريقة احترافية، موضحاً أن القصة بدأت منذ نحو عام ونصف خلال تقديمه برنامج آخر على قناة "الصحة والجمال"، إذ دشن شريف مبادرة "حق الغلابة" لتوصيل المحتاجين بأصحاب المساعدات.

وخلال إحدى حلقات برنامج شريف عادل القديم، تواصل معه أحد الأشخاص يدعى محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية، وعرف نفسه بأنه أحد مساعدي الدكتور مجدي يعقوب في مؤسسته للقلب: "قالنا أنا معاكم في أي حاجة أنتم عايزينها وعرض خدماته علينا"، مضيفاً أنه بعد عدد من الحلقات عرض عليهم إدخال "السير" يعقوب في مداخلة معهم دعماً للمبادرة: "وده كله مسجل وحررنا بيه محضر رسمي في قسم ثالث أكتوبر".

تواصل شريف عادل، مع منتحل صفة الدكتور مجدي يعقوب أكثر من مرة عن طريق محمد جمال الذي خدعه بأن من تحدث إليه هو "السير" بنفسه، حسبما ذكر الإعلامي الموقوف: "محدش شك للحظة في أنه حد تاني"، مضيفاً أنه حينما طلب منه الرقم الشخصي للجراح العالمي رفض إعطاءه له.

وبعد حالة الهجوم الكبير على البرنامج بسبب المكالمة المزيفة للدكتور مجدي يعقوب، طلب شريف عادل من محمد جمال إرسال إيميل رسمي للقناة، يفيد بأن المتصل هو السير فعلاً، ورد عليه بأنه سيفعل ذلك، وسيخرج عبر بث مباشر يوضح بنفسه حقيقة ذلك، إلا أنه تهرب منه بعد ذلك واختفى و"عملي بلوكات".