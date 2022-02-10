مصر.. الأب على كرسيه والأم تحتضن طفلتيها.. تفاصيل فاجعة حول وفاة أسرة بسبب السخان

المصدر: البيان

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل فاجعة حول وفاة أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز من السخان.

وأظهرت معاينة جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، لشقة أسرة شبرا الخيمة، ضحية تسرب الغاز، والتي أسفرت عن مصرع أب وأم وطفلتيهما عن نجاة طفلين آخرين كانا متواجدين عند عمتهم في شقة أخرى بمنطقة أرض المحلاوي.

وتبين أن السخان في الشقة هو سبب تسريب الغاز الذي تسبب في مصرع الأسرة.

ودلت المعاينة أنه جرى العثور على جثة الأب، جالسًا على كرسي الصالة أمام التليفزيون، والأم والطفلتان كانوا في أحضان بعضهما ونائمين في غرفة النوم، بينما تبين تواجد طفلين آخرين عند عمتهما في شقة أخرى، أكبرهما في الصف الأول الإعدادي.

فيما أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية لهم، ومن المقرر دفن الزوج في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، بينما ستدفن الزوجة في محافظة المنوفية مسقط رأسها.

وتبين من المعاينة الأولية للجثامين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجثث، وسلامة كافة المنافذ كما أن السخان متواجد في المطبخ وحالته الفنية متهالكة جدًا.

كان أمن القليوبية، تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة أب وأم وطفلتيهما، لقوا مصرعهم إثر استنشاقهم غاز تسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بدائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كل من "راضي.ع.ح"، 36 عامًا، وزوجته "أسماء.ن.ش"، 28 عامًا، والطفلة "رحمة.ر.ع"، 9 سنوات، و"رقية.ر.ع"، 4 سنوات، وذلك نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بمنطقة المحلاوي دائرة القسم.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وصرحت بعدها بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.