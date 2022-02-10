تمرين يتحول إلى عملية إنقاذ حقيقية.. فيديو

المصدر: البيان

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وجد رجال دفاع مدني في ولاية ميزوري الأمريكية أنفسهم في خضم عملية إنقاذ حقيقية، بعد أن كانوا في تمرين روتيني على إنقاذ المحاصرين في الانهيارات الثلجية ونحوها، حسب مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس.

وقالت الشبكة الأمريكية، إنه تم رصد لحظات شارك فيها رجال الإطفاء في إنقاذ شخصين سقطا في المياه إثر انهيار السطح المتجمد للمياه من تحت أقدامهم، أثناء حركتهم على سطح بحيرة متجمدة، حسب "سبوتنيك".

ولفتت الشبكة إلى أن رجال الإطفاء كانوا يقومون بمحاكاة لعملية إنقاذ قبل أن يتم إخبارهم بوجود عملية إنقاذ حقيقة يجب عليهم الإسراع لتنفيذها.