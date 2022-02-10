تجريد ملكة جمال سيدات سريلانكا من لقبها لهذا السبب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجردت ملكة جمال سيدات سريلانكا، بوشبيكا دي سيلفا، من لقبها المحلي، بعدما اتهمت مسابقة جمال عالمية بالفساد.

وقالت دي سيلفا، في سلسلة من المنشورات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إنها فشلت بالفوز بمسابقة "ملكة جمال العالم للسيدات" في لاس فيغاس الشهر الماضي لأن حكامها تعرضوا لتأثيرات غير مناسبة.

كما اتهمت بعض أعضاء فريقها في لاس فيغاس بتقويض فرصها في الفوز باللقب العالمي.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال سريلانكا، إن دي سيلفا جردت من لقبها لأن التهم التي وجهتها، "شوهت سمعة سريلانكا في العالم".

وأضافوا: "تم منع دي سيلفا من الاستمرار في استخدام لقبها الجمالي في أي نشاط ترويجي"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت دي سيلفا قد تصدرت عناوين الصحف في أبريل، عندما فازت باللقب الجمالي السريلانكي، لكن بينما كانت على خشبة المسرح انتزعت كارولين جوري، حاملة اللقب المنتهية ولايتها، تاج دي سيلفا.

وادعت جوري أن ملكة جمال سريلانكا الجديدة لم تكن مؤهلة لأنها كانت مطلقة.