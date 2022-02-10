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إكسبو 2020 دبي اليوم

وفاة ‏العالم والخبير الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري

المصدر:
  • البيان
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انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، ‏العالم والخبير الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري ، حسبما ذكرت صحيفة القبس.

وكان الراحل من أبرز وأبرع ‏‏علماء الفلك في الكويت والمنطقة.

ولد الدكتور صالح العجيري ‏في مدينة الكويت الحي القبلي عام 1921، وهو صاحب تقويم العجيري الشهير، الذي يتميز بدقة حساباته، وقد اعتمدت دولة الكويت هذا التقويم رسمياً في جميع معاملاتها الرسمية.

وقد كرمته الكويت على ما قدمه من إنجازات، كما قامت جامعة الكويت بمنحه الدكتوراه الفخرية في العلوم عام 1981 وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988.

 

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