مشعوذ يزرع مسماراً في رأس امرأة حامل لهذا السبب!

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زرع مشعوذ باكستاني مسماراً في رأس امرأة حامل، مؤكدا لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر.

ولجأت المرأة الحامل إلى مستشفى، حسب ما أفادت مصادر طبية أمس الأربعاء بعد أن فشلت في اقتلاع المسمار. ولحس حظ المرأة فإن المسمار لم يصل الدماغ رغم أنه اخترق الجمجمة، أما سبب زرعه فهو غريب جداً.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة لوكالة فرانس برس أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها. وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً".

وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة لكنه لم يصل إلى الدماغ. وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية راهناً إلى استجواب المرأة.

وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان لوكالة فرانس برس "سنقبض على المشعوذ قريبا".