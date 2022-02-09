الملك سلمان يوجه بعلاج زوجة إعلامي لبناني في الرياض

المصدر: البيان

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهاته بعلاج زوجة الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب، التي تعاني من مرض سرطان في الرئة وفي الثدي وانتقاله إلى العظام، حسب موقع "العربية".

فبعد أن فقد الأمل وتكالبت عليه الظروف بسبب مرض زوجته بالسرطان، شعر الإعلامي اللبناني المهتم بالشأن الخليجي، طارق أبوزينب، بالإحباط واليأس بعد أن أقفلت أبواب النجاة في وجهه وشعر بالعجز أمام آلام زوجته اليومية التي لم يجد لها أي طريق للعلاج في لبنان، لم يجد أمامه سوى مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث أرسل لهما نداء استغاثة من لبنان.

وما هي إلا أيام قليلة، حتى صدرت الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين بنقل زوجته بالإخلاء الطبي إلى المستشفى التخصصي بالرياض، والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل توفير العلاج لها.

ووجه أبو زينب عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مكرمتهما بعلاج زوجته في السعودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

كما تابع "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".

كذلك أضاف "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة..".

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع هذه المكرمة مؤكدين وجود مراكز متقدمة لعلاج السرطان في المملكة، وعلى مستوى عال من الحرفية، داعين لها بالشفاء العاجل، ومؤكدين أنها بين أهلها.