رضيع أصم يسمع صوت أمه للمرة الأولى.. (فيديو مؤثر)

المصدر: البيان

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هناك لحظات ومواقف تستدعي منا التفكر في نعم الله التي لا تحصى، وتتجلى قيمتها، خصوصاً، عندما ترى أثر استعادة تلك النعم على فاقديها..

في مقطع مؤثر، انتشر على موقع "يوتيوب"، استطاع رضيع أصم أن يسمع صوت أمه للمرة الأولى، بعد أن ثبت له الأطباء سماعات في أذنيه.. ويظهر الرضيع مبتسماً ببراءة تجاه أمه، التي نترك لخيالكم تقدير فرحتها.

وأشار ناشرو المقطع إلى أن الرضيع كان عمره وقت تصوير الفيديو 6 أشهر، وقد ولد وهو يعاني من ضعف السمع الحسي العصبي الثنائي.

وعقب تثبيت السماعتين في أذن الرضيع حاولت الأم جذب انتباهه بتوجيه بعض العبارات البسيطة له، فاستجاب الرضيع إلى حديثها وبدت على وجهه علامات الفرح والتأثر بالأصوات التي يسمعها لأول مرة في حياته.