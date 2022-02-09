إيقاف برنامج في قناة مصرية أذاع مكالمة مزيفة لمجدي يعقوب

المصدر: البيان

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أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برنامج «الحياة أحلى» على قناة «الحدث اليوم»، وأحال المسؤولين في القناة إلى التحقيق، إثر إذاعة مكالمة مزيفة للدكتور مجدي يعقوب.

وذكر موقع «صدى البلد» أن الهيئة خاطبت نقابة الإعلاميين المصرية للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

وكانت لجنة الرصد في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تابعت بث المحادثة الهاتفية الكاذبة التي أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر خلاله على شاشة القناة اسم الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، على أنه يجري مداخلة هاتفية مع البرنامج.

وتبيَّن أن المداخلة، التي جاءت في بداية الحلقة الأولى المذاعة الأحد الماضي، مزيفة، وأن صوت الشخص المتحدث خلالها ليس صوت يعقوب.

وتضمنت المداخلة الحديث عن مجهودات العالم المصري في إنقاذ حياة الكثيرين من مرضى القلب وأعماله الخيرية.