"السخان" يودي بحياة أسرة كاملة في مصر

المصدر: البيان

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عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، على جثث أسرة كاملة، مكونة من أربعة أفراد، داخل شقتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بمنطقة شبرا الخيمة، بلاغاً يفيد بالعثور على أسرة من 4 أفراد، أب وأم وطفلتين، جثث هامدة، صباح اليوم داخل شقتهم.

وبعد التحريات اكتشفت الأجهزة الأمنية أن سبب وفاة الأسرة، هو تسرب الغاز الطبيعي من سخان المياه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وأظهرت المعاينة وجود الأسرة متوفية داخل الشقة، وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من الزوج (35 سنة) والزوجة (33 سنة)، والأبناء (6 سنوات)، و(3 سنوات).

وتم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.