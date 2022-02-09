"كتاب طاولة" يمطر دونالد ترامب بملايين الدولارات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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"رحلتنا معاً" كتاب حصد ملايين الدولارات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن وقع عقداً مليونياً لوضع كتاب طاولة القهوة، متضمناً سيلاً من صور توثق رحلته الرئاسية وقد ذيلها بعبارات بعضها بخط يده ليصل سعر النسخة الموقعة منه إلى 230 دولار أميركي.

وكشف مصدر مطلع لـ "سي إن إن" الأميركية أن مبيعات الكتاب بلغت 20 مليون دولار في أقل من شهرين منذ إطلاقه في الأسواق في نوفمبر الماضي. وتعود شهرة العمل على الأرجح إضافة للتعليقات على الصور، بعض العبارات الساخنة التي أقحمها ترامب.

ويعتبر دار نشر "وينينغ تيم" لمؤسسه سيرجيو غور الجمهوري العتيق بالشراكة مع ترامب جونيور ابن دونالد البكر المسؤول عن إصدار أولى الكتب على الإطلاق.

وقد وصفه غور بأنه يعكس ترامب بالتمام، وبرزت فيه صورة للقائه برئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي معلقاً عليها بعبارة: "محاولاً الإصغاء لنانسي بيلوسي في المكتب البيضاوي- حالة تنافر طبيعية".

من جهته جون ريزنيكوف، مؤسس أرشيف الجامعات الضالع في شراء وبيع مئات الأغراض الرئاسية عبر أربعة عقود من العمل في مجال المزادات، لفت إلى أنه لم يسبق له أن رأى كتاباً رئاسياً مليئاً بهذا الكمّ من المواقف الشخصية تجاه الآخرين.

ومن الملفت أنه في حين تخصص غالبية كتب المذكرات الرئاسية فصلاً على الأقل أو فصلين لوصف لقاء ما مع أحد قادة العالم يلخصها ترامب ببضع عبارات لا غير. فعن لقائه ببوريس جونسون مثلاً رئيس وزراء بريطانيا، كتب قائلاً:" بوريس فريد من نوعه!"