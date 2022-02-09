شاهد.. ردة فعل طفلة سورية تبصر بعد 6 سنوات من العمى

المصدر: البيان

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أبصرت طفلة سورية النور وفتحت عينيها لأول مرة منذ ولادتها قبل 6 سنوات بجهود أطباء كويتيين، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئة في الأردن.

وفي التفاصيل بحسب العربية نت فقد ولدت الطفلة السورية اللاجئة "سيرينا" مصابة بمرض الماء الأبيض في العين، ما لم يسمح لها بالإبصار طيلة تلك الفترة، كما لم يكن لدى ذويها القدرة على تحمل تكاليف علاجها، وفقاً لما أفاد به الهلال الأحمر الكويتي.

وبعد العملية، نشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو للطفلة من المستشفى، وأرفقتها بتعليق: "سرينا إلى النور، لأول مرة في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها".

كما لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أشادت بنجاح العملية وكفاءة الأطباء المشرفين.

يذكر أن الجمعية كانت أطلقت برنامجا طبيا لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية دقيقة وبسيطة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فريق من الاستشاريين الكويتيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.

كما زار وفد منها الأردن مدشناً حملة إغاثية تستهدف توزيع كسوة الشتاء ومساعدات لـ1200 أسرة سورية لاجئة بدعم من شركائها المتبرعين.

شاهد.. ردة فعل طفلة سورية تبصر بعد 6 سنوات من العمىhttps://t.co/itYePuAjgK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3EmwEGaSl7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 9, 2022