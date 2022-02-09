الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلاً كبيراً

المصدر: البيان

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كشفت قوات الأمن المصرية، ملابسات مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص، سوء المعاملة والاحتجاز دون وجه حق في أحد أقسام الشرطة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص، والذي تبين أنه يدعى محمد مدحت، بسوء المعاملة والاحتجاز دون وجه حق بأحد أقسام الشرطة.

وصرح مصدر أمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 4 فبراير الجاري بنطاق قسم شرطة العجوزة، حدثت مصادمة بين إحدى السيارات (ميكروباص)، وسيارة ملاكي يستقلها شخص وبصحبته طفل (7 سنوات)، وقيام قائد السيارة بالفرار عقب الحادث، تاركاً السيارة وبداخلها الطفل، معرضاً حياته للخطر.

وأضاف أنه بإجراء التحريات، تبين أن الشخص الهارب كان لا يحمل رخصتي تسيير وقيادة، وأنه مطلوب للتنفيذ عليه فى عدة أحكام، وسابقة اتهامه في العديد من القضايا الجنائية، مما دعاه للهرب وترك الطفل؛ حيث تم اصطحاب الطفل واستكمال التحريات لتحديد علاقة ذلك الشخص به، لافتا الى أنه تم التوصل لمكان هروب المتهم المتسبب في الواقعة، بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة والدة الطفل بمنطقة مدينة نصر، وفقا لموقع لصدى البلد.

وأشار الى أنه تم استهدافه وضبطه برفقة المدعو محمد مدحت (شقيق والدة الطفل)، والذي تبين على الرغم من علمه بواقعة حادثة التصادم وترك الطفل، إلا أنه قام بإيواء المتهم والتستر عليه، وباستكمال الفحص تبين أن قائد السيارة الهارب، تربطه علاقة بوالدة الطفل في ممارسة الأعمال المخالفة للقانون.

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بتسليم الطفل لأهله، ونظرا لهروب والدته على الرغم من علمها بتواجد الطفل بقسم الشرطة، ولكون والده (هارب ومطلوب التنفيذ عليه في عدة أحكام)، فقد تم تسليم الطفل إلى شقيق والدته (القائم ببث مقطع الفيديو) وصرفهما من ديوان القسم، إلا أنه عقب انصرافه من القسم، ولعدم استكمال الإجراءات القانونية ضده وشقيقته قام ببث مقطع الفيديو المُشار إليه، لغل يد الشرطة عن ملاحقته.

وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الواقعة وظروفها وملابساتها، وعرضها بالمتهمين على النيابة العامة.