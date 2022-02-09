فيديو مرعب..لحظة سقوط برج سكني على حفار في جدة

المصدر: البيان

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تدولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو مرعباً، يظهر لحظة سقوط برج سكني في مدينة جدة على الحفار، الذي كان يعمل على هدم العقار.

ووفقا للفيديو، فإن سقوط البرج على الحفار جرى خلال تنفيذ إحدى الآليات لعملية هدم هذا البرج السكني، ضمن عملية الهدم الواسعة لأحياء عشوائية في المنطقة بأكملها.

وقام قائد (الحفار) بملاصقة العقار وهدم أحد الأعمدة الأساسية في أسفل البرج السكني، لينهار بشكل مباشر عليه، في مشهد صادم.