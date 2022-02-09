السعودية.. ارتفاع أسعار نقل كفالة العمالة المنزلية إلى 30 ألف ريال

المصدر: البيان

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كشف حكيم الخنيزي، المستثمر السعودي في قطاع استقدام العمالة، أسباب ارتفاع أسعار نقل الكفالة للعمالة المنزلية الفلبينية الموجودة في السعودية حاليا، لتتراوح بين 25 ألف و30 ألف ريال.

وبين المستثمر السعودي أن أسباب ارتفاع أسعار نقل الكفالة خلال الفترة الحالية تعود أيضاً لاقتراب موسم رمضان؛ لأن العديد من العمالة تبدأ عقود عملها في السنوات الماضية قبل شهر رمضان، وتنتهي في الفترة ذاتها من العام التالي، وهو ما يعني انتهاء عقود العمالة قبل شهر رمضان للعام الحالي، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح الخنيزي أن أحد أسباب الارتفاع تعود أيضاً إلى إيقاف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا، وبطء الاستقدام من كينيا. وفقاً لصحيفة «عكاظ».