بعد مرور 15 سنة.. مطالبة ألماني بإرجاع سنت واحد لخزينة الدولة!

المصدر: البيان

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، بحسب قناة "دي. دبليو".

السبب في ذلك يعود إلى قبل أكثر من 15 عاما، حين كان عاطلاً عن العمل لفترة وجيزة بين وظيفتين وتلقى أموالاً من مكتب العمل، حسبما قال الرجل البالغ من العمر اليوم 43 عاما لصحيفة "كولنر إكسبريس" الصادرة بكولونيا.

ويبدو أنه في هذه المدة تلقى سنتاً واحداً أكثر من اللازم، ما دفع الدوائر الرسمية إلى المطالبة بـاستعادة الفائض.

لكن الإشكالية تكمن في أن "الطابع وحده يكلف عدة أضعاف ذلك. فهل مكتب العمل جاد؟"، يتساءل سيفكان كيسيروغلو الذي فتح بقالة صغيرة.

بالفعل حقّ المراسلة هو أعلى بكثير من سنت واحد، فالطابع البريدي وحده يكلف 65 سنتاً، مع احتساب الجهد والفترة الزمنية التي يحتاجها الموظف لصياغة الرسالة وإرسالها، إضافة إلى ورق الرسالة وغير ذلك من التفاصيل.

وبناء على طلب من صحيفة "إكسبرس" المحلية، أوضح متحدث باسم مكتب العمل أن الأمر "كان سهوا وخطأ تقنيا"، معربا عن "أسف" المصلحة لما أثارت الرسالة من غضب، مع "إلغاء المطالبة بالطبع".

مبدئيا مكتب العمل ملزم قانوناً باسترداد المبالغ التي دفعت بغير وجه حق كاملة، وفي الوقت الذي يحدده المشرع. غير إن المبالغ المالية التي تقل عن سبعة يورو يتم التغاضي عن طلب استردادها أو التذكير بدفعها.

وقالت مارتينا فوركر، المديرة التنفيذية لمكتب العمل في كولونيا: "نحن لا نلاحق مثل هذه المبالغ الصغيرة، كان هذا خطأ، ونحن آسفون. وسوف نراجع إجراءاتنا مرة أخرى من أجل تجنب مثل هذه الحالة".

وأكدت فوركر أنها "كانت حالة فردية".