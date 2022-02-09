انكسر المرحاض.. فانكشفت أموال ضخمة ومخدرات في سيدني

المصدر: البيان

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لعن تاجر مخدرات في سيدني الأسترالية مرحاضاً مكسوراً بعد أن أدى تسرب أنبوب إلى اكتشاف الشرطة 220 كيلوغراماً من المخدرات و1.1 مليون دولار نقداً.

وعُثر على المخدرات، التي تقدر قيمتها السوقية بـ 44 مليون دولاراً، في وحدة في جنوب غرب سيدني بعد أن عثر السباكون الذين يصلحون أنبوب المرحاض على أكياس نقدية ومادة بلورية في خزانة مفتوحة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وتم استدعاء رجال الشرطة وفتشوا الوحدة ومرآب مغلقا تحت المجمع السكني.

في عملية بحث أخرى، عثر الضباط على 15 صندوقاً من الورق المقوى مليئة بما يقرب من 220 كيلوغراماً من الميثامفيتامين الكريستالي.

كما صادرت الشرطة 95 غراماً من عقار إم دي إم إيه و 35 جراماً من الكوكايين، إلى جانب مواد كيميائية متوافقة مع تصنيع جاما هيدروكسي بوتيرات (GHB) وجاما بيوتيرولاكتون (GBL).